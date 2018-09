Le pagelle di Caicedo: Inzaghi chiama e lui risponde. Tacco d'autore

© foto di Federico Gaetano

Uno degli uomini più attesi nella serata di ieri all'Olimpico era sicuramente Felipe Caicedo, alla prima da titolare in stagione dopo le tante voci di mercato che lo hanno riguardato in estate. Splendido l'assist per l'1-0 di Luis Alberto, con un colpo di tacco che ha smarcato lo spagnolo davanti al portiere avversario, e una prova positiva per il sudamericano, che ha dunque risposto presente alla chiamata di Simone Inzaghi.

Le pagelle di Felipe Caicedo

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Messaggero: 7,5