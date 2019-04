© foto di Insidefoto/Image Sport

Il bomber che non ti aspetti: Felipe Caicedo con due super gol ha fatto sì che la Lazio tornasse in piena corsa per la qualificazione in Champions League e anche se Ciro Immobile è stato lasciato da Inzaghi in panchina nessuno lo ha certo rimpianto, visto che l'ecuadoregno ha fatto il massimo possibile, soprattutto nel primo tempo. Il proprio tecnico lo coccola e non potrebbe essere altrimenti, visto che ha sempre creduto il lui e Caicedo lo ha ripagato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7