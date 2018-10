Le pagelle di Calabresi: tre ruoli e un gol. Eroe al Dall'Ara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo gol in Serie A e super prestazione per tutti i novanta minuti. Arturo Calabresi è l'eroe di giornata in casa Bologna e la sua rete è frutto di intuizione, forza e freddezza. All'interno della partita contro il Torino ha ricoperto tre ruolo e il 2-2 è soltanto la ciliegina sulla torta del suo pomeriggio al Dall'Ara. Il migliore in campo nel Bologna.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5