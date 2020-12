Le pagelle di Calafiori: indimenticabile. Una baby star, il rinnovo ora è d'obbligo

Una notte indimenticabile, alla terza da titolare per Calafiori. Parte sfiorando un gran gol, ci riprova e alla terza volta ci riesce con una rete che finisce sotto l'incrocio dei pali. Aveva già impressionato all'esordio, i tentativi di gol sono le prove generali. Il ragazzo si farà ma sta già dando l'impressione di esser pronto per poter recitare un ruolo nella Roma del presente. Ha coraggio e qualità, un talento che si farà senza dubbio alcuno: ha un piede speciale e non si vergogna di utilizzarlo. Adesso il rinnovo del contratto diventa un must per la Roma.

Tuttomercatoweb.com 7

Gazzetta dello Sport 7.5

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7.5