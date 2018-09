Le pagelle di Caldara: sufficiente la prima. Può migliorare

Sufficiente la prima. Si possono riassumere le pagelle di Mattia Caldara, che ieri, nell'1-0 esterno al Dudelange, ha giocato per la prima volta da titolare con la maglia del Milan: "Un esordio positivo, anche se l'avversario non è dei più temibili", sottolinea TMW. "Ancora lento e impreciso in impostazione, ma okay in marcatura", evidenzia invece La Gazzetta dello Sport.

Le pagelle di Caldara

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6