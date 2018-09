Le pagelle di Caldara, un errore che costa un'insufficienza unanime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Caldara è uno dei giovani che il ct Mancini vorrebbe vedere impiegati più spesso nei rispettivi club, e forse proprio per questa latitanza dai campi di gioco, la prestazione contro il Portogallo non è stata all'altezza della maglia azzurra.

La Gazzetta dello Sport lo giudica con un 5 pieno: "No che non è più la BBC ma neanche l'Atalanta. (...) Perde la palla da cui nasce il gol, avrebbe bisogno di un tutor". Il Corriere della Sera, sempre giudicandolo da 5, scrive: "Sbaglia in uscita: la palla persa contro Bruma costa l'1-0". Tuttosport conferma il 5 e aggiunge: "Zero minuti in campionato e titolare in una gara delicata per il nuovo ciclo azzurro. Quando gli tocca rischiare commette l'errore che spalanca la via del vantaggio portoghese". Il Corriere dello Sport dopo un 5 scrive: "Deve prendere confidenza, sbaglia troppo". Anche il Quotidiano Sportivo vota 5: "Peccato perché gioca un primo tempo tosto in tandem con Romagnoli poi però è lui a commettere l'errore, grave, che manda in gol André Silva". Infine Tuttomercatoweb.com lo giudica ancora da 5: "Cicca un disimpegno nel primo tempo, concedendo un'occasione molto chiara ai lusitani. Poi sul gol viene bucato da Bruma".

I voti:

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

TMW: 5

Il Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Quotidiano Sportivo: 5