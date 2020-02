© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Privo di Bennacer, Pioli ha schierato Hakan Calhanoglu nel quasi inedito ruolo di regista. In risposta, è arrivata una prestazione che non è bastata a portare il Milan alla vittoria contro il Verona, ma è stata giudicata con un unanime 6,5 in pagella da parte degli osservatori. Finalmente un gol su punizione, abbiamo scritto su TMW, mentre il Corriere dello Sport nota come, sebbene segni, non riesca ad accendere la luce in cabina di regia. Non dispiace a Tuttosport. "Regia normale" per La Gazzetta dello Sport.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews: 6,5