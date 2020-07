Le pagelle di Calhanoglu: gol e assist, per il Milan oggi è imprescindibile

Il migliore in campo del Milan nella goleada rifilata al Bologna è Hakan Calhanoglu. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 7,5 in pagella, così come per La Gazzetta dello Sport, secondo cui "il gol è un premio a tanto atletismo e senso della posizione". Per il Corriere dello Sport (voto 8) è imprescindibile, il Corriere della Sera sottolinea gol e assist messi a referto ieri. Tuttosport lo premia con un 7,5 e lo incorona come uomo-ovunque.

I VOTI DI CALHANOGLU:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7,5