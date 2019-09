© foto di Image Sport

Hakan Calhanoglu ha impiegato dodici minuti per lasciare il segno sul match. Il numero 10 del Milan ha realizzato la rete che ha deciso la sfida di ieri contro il Brescia che è valsa i primi stagionale per la squadra di Giampaolo. Questo il commento di TMW: “Prima gara stagionale a San Siro, primo gol. In campionato non era mai successo, l'anno scorso. Sblocca la partita di testa, poi contribuisce ad addormentarla. Esce dopo un'ora”.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 7