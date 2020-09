Le pagelle di Calhanoglu: senza Ibra, solo il principe Hakan poteva accendere il Diavolo

Senza il re Ibra, il principe Hakan si fa per due. Così Tuttosport premia la prestazione di Hakan Calhanoglu, ieri autentico trascinatore del Milan sul Bodo Glimt nei preliminari di Europa League. Voto 8 per il fantasista rossonero, così come per La Gazzetta dello Sport ("senza Ibra, solo lui poteva accendere il Diavolo") e Corriere dello Sport ("gli tocca caricarsi il Milan sulle spalle e risponde al meglio"). Ormai, come abbiamo sottolineato su TMW, non ci sono più dubbi sulle sue reali qualità.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 8