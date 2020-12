Le pagelle di Calhanoglu: solo Messi meglio di lui su piazzato. Cecchino spietato

La punizione, l'ennesima perla, è una delizia. Un cecchino spietato, di quelli che non solo in italia ma in Europa si contano sulle dita di una mano. Calhanoglu è ancora la scintilla che riaccende il Milan: in Germania era uno specialista, adesso si conferma. Il portiere del Celtic osserva da spettatore, senza applaudire ma meravigliato pure lui. Per la Gazzetta è il migliore insieme ad Hauge: fuori Calha, il Milan riperde la rotta, visto che la resurrezione era stata merito suo. Un dato: dal 2013/2014 sono 18 su piazzato. Solo Messi, che ne ha fatte il doppio, ha fatto meglio.

