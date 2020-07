Le pagelle di Calhanoglu: tutti d'accordo, prova da 7. E' l'uomo in più del Milan

vedi letture

Tra i più in forma in casa Milan c'è senza dubbio Hakan Calhanoglu, autore della rete che ha aperto le danze ieri contro la Lazio. Una prova da 7 per Tuttomercatoweb.com quella del turco, apprezzato anche da La Gazzetta dello Sport che parla di "capolavoro" in riferimento alla sua rete. Stesso voto dal Corriere della Sera per "il regista nell'attacco del Milan" che finché resiste è il migliore. Unanimità sul 7, anche il Corriere dello Sport e Tuttosport si accodano scrivendo che "è l'uomo in più".

I VOTI DI CALHANOGLU:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.com: 7