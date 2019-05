© foto di Giacomo Morini

Ottantaquattro giorni di astinenza prima del secondo gol in campionato. Hakan Calhanoglu è il match-winner di Fiorentina-Milan, l'uomo che regala a Gattuso i tre punti e la possibilità di credere ancora nella Champions League. Quando vede viola l'ex Bayer Leverkusen si scatena, la Fiorentina è la sua vittima preferita. E infatti al Franchi è lui il migliore in campo per noi di Tuttomercatoweb.com, ma anche per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7 in pagella.

Finalmente decisivo, il turco sigla il suo primo gol di testa e lascia il segno col suo ottimo lavoro da trequartista. Per il Corriere dello Sport viene facilitato anche dalla grande libertà che gli concede la squadra avversaria, mentre il Corriere della Sera sottolinea quanto sia mancato il suo apporto quest'anno in diverse partite.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7