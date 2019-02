Le pagelle di Callejon: protagonista nella serata di Zurigo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella serata di festa del Napoli, Callejon si regala il gol dello 0-2, mettendo in ghiaccio una partita già abbastanza in discesa. Potrebbe appuntarsi la doppietta personale ma eccede in altruismo - e questo gli comporta mezzo voto in meno per tre giornali su quattro - ma il suo voto è pienamente sufficiente. Più di qualche iniziativa contro lo Zurigo.

Gazzetta dello Sport: 6,5

TuttoNapoli: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoMercatoWeb: 7