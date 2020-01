© foto di www.imagephotoagency.it

Se c'è una squadra in difficoltà in questo momento quella è senza dubbio il Napoli, che ha perso ormai tutte le certezza sulla sua rosa. Anche José Maria Callejon, uno che da sette stagioni spesso tiene a galla la barca, sta facendo fatica quest'anno e contro la Fiorentina è stato tra i peggiori in campo. Da 4 in pagella per Tuttonapoli.net, da 5 per Tuttomercatoweb.com. E nel mezzo c'è La Gazzetta dello Sport, che gli dà 4.5 e scrive: "Si divora un gol incredibile e certifica la sua crisi e quella del Napoli". Per il Corriere dello Sport, oltre al gol, sbaglia anche la scelta del tempo nella maggior parte dei tagli. Tuttosport ricorda come "un tempo non avrebbe mai sbagliato" quella palla gol.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttonapoli.net: 4