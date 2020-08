Le pagelle di Callejon - Un fantasma nell'ultima gara, non il miglior modo per salutare

Josè Maria Callejon saluta il Napoli con una prestazione impalpabile. Voto 5 da TMW per lo spagnolo: "Lo versione fantasma dello spagnolo, nell'ultima partita con la maglia del Napoli. Mai in partita, tocca pochissimi palloni e non è mai pericoloso". Bocciato senza appello anche dal Corriere della Sera: "Il Napoli gioca in 10, lui non esiste. Era l'ultimo match, non il migliore per congedarsi".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Il Mattino: 5