Quando una squadra perde 5-0 in casa, dare giudizi è un po' come sparare sulla Croce Rossa. Difficile scegliere il peggiore del Frosinone, travolto dall'Atalanta nel lunch match dello Stirpe. Dovendo individuare un giocatore che però fotografi il momento dei Canarini è quasi immediato che il pensiero vada a Joel Campbell: d'altra parte, il costaricano doveva essere il grande colpo del mercato ciociaro e fin qui ha regalato soltanto sprazzi del giocatore che aveva convinto l'Arsenal. Zero gol ieri, zero gol nelle 17 partite giocate in Serie A. E voti spietati.