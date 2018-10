Le pagelle di Campbell: letale in attacco. Assist e grandi giocate

© foto di Federico Gaetano

Joel Campbell sta piano piano prendendo fiducia e il Frosinone inizia ad avere davvero un'arma in più. Ha una grande capacità di saltare l'uomo e ha il merito di regalare a Ciano l'assist per lo 0-2. Quella al Mazza è probabilmente la sua miglior partita da quando è arrivato in Italia e per provare ad agguantare la salvezza Moreno Longo potrà difficilmente fare a meno di lui e dei suoi cambi di passo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5