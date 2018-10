Le pagelle di Campbell: sprazzi di colui che convinse l'Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joel Campbell sta piano piano prendendo fiducia e il Frosinone sorride di fronte ai miglioramenti che si possono vedere in merito alle prestazioni in campo dell'attaccante. A tratti il costaricano sta facendo vedere sprazzi di talento, gli stessi che convinsero l'Arsenal a puntare su di lui alcuni anni fa. Suo l'assist per il secondo gol di Ciofani, il terzo dei ciociari: adesso gli manca la rete e sbloccarsi potrebbe essere la vera svolta della sua stagione in Serie A.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6