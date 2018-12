Le pagelle di Cancelo: notte da artista. I rimpianti dell'Inter aumentano

© foto di www.imagephotoagency.it

Gioca a destra come a sinistra con una incredibile disinvoltura e aumenta i rimpianti dell'Inter. La notte dell'ex Joao Cancelo si conclude con un assist decisivo per Mario Mandzukic e una prova di spessore. Un artista a tutto tondo, che potrebbe giocare tranquillamente a centrocampo per gli importanti mezzi tecnici che si ritrova. Il passaggio vincente per l'1-0 dei bianconeri vale 7 per i maggiori quotidiani, un assist alla Maradona per giri giusti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5