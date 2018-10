Le pagelle di Cancelo: prestazione strepitosa e cross alla Beckham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Forse in questo momento è il terzino destro più forte del mondo. Joao Cancelo, anche contro l'Udinese, ha sfornato una prestazione strepitosa. "Sembra uno spreco che tanta classe venga relegata in fascia, nel ruolo minore di terzino destro, ma forse è meglio essere il migliore degli esterni bassi che il quarto o quinto tra le ali. L'assist per Bentancur rasenta la perfezione, un cross alla Beckham", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per TMW: "È in una forma strepitosa, spesso sulla destra è inarrestabile. Suo il cross per il gol di Bentancur che rompe il ghiaccio. Sfiora anche la gioia personale, Scuffet gliela nega con una parata prodigiosa".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7

Tuttomercatoweb.com: 7