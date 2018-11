Le pagelle di Cancelo: serata da No Tav, è poco dirompente

Una delle poche negative in casa Juventus dopo il successo contro il Cagliari è la prova negativa di Joao Cancelo, meno dirompente rispetto al solito e non esente da colpe in occasione del gol dello Joao avversario, Pedro. Errore sottolineato dal 5 del La Gazzetta dello Sport: "Meno brillante del solito". "Serata da No Tav", scherza invece il Corriere della Sera, che gli dà mezzo voto in più ma sottolinea come marci più lentamente in questo match. Lo salva invece Tuttosport, per cui la sua prestazione è sufficiente.

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6