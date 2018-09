Le pagelle di Cancelo: treno in corsa sulla destra. Travolge tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'altro portoghese, quello che gioca sulla fascia, è una certezza già da inizio stagione: contro il Sassuolo è un altro show per Joao Cancelo, migliore in campo per quasi tutti i media. Ara la fascia destra come se fosse la finale di Champions, distruggendo Djuricic nel confronto diretto: in fase difensiva è cresciuto tanto, ma in quella offensiva è semplicemente devastante. Rischia una media di un paio di assist a partita, stavolta gli attaccanti non mettono adeguatamente a frutto le sue invenzioni.

Gazzetta dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

Corriere della Sera: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5