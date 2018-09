Le pagelle di Candreva: passo indietro, si divora due occasioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva non si ripete. Dopo l'ottima prestazione con la Fiorentina, l'esterno nerazzurro torna nell'anonimato contro il Cagliari. Per La Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo: "Si divora due reti, la prima lisciando l'assistenza di Lautaro, la seconda trovando il portiere nell'uno contro uno. E San Siro un po' lo becca: la sostituzione stavolta è meritata". Voto 5,5 per TMW: "l’ex Lazio garantisce una buona dose di dinamismo, senza però riuscire a concludere a rete le occasioni capitate sui suoi piedi".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5