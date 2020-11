Le pagelle di Caprari: pimpante in campo ma rovina la serata del Benevento con le sue proteste

Fin quando resta in campo è una vera spina nel fianco per la difesa dell'Hellas Verona, probabilmente il migliore del Benevento, ma Gianluca Caprari non è stato costretto a uscire né per infortunio né per scelta tecnica, bensì per aver perso la testa per un mancato rigore assegnato, con le proteste che gli sono valse l'espulsione. Serata del Benevento rovinata da questo, con Filippo Inzaghi che non ha potuto fare molto di più una volta in 10. Da uno come lui ci si aspetta di più dal punto di vista comportamentale: che la lezione serva da insegnamento.

TMW 4

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 5