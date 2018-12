© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neanche il tempo di calcare il campo del “Castellani” che Gianluca Caprari trova il guizzo decisivo per portare ancora una volta in vantaggio la Sampdoria. Una conclusione dalla distanza, con la complicità di Provedel, per il provvisorio 3-2. Ma non basta, qualche istante più tardi, l’attaccante blucerchiato trova il poker e la sua doppietta personale con una conclusione che assomiglia di più a un cross errato ma basta per mettere in porta il gol del 4-2. Questo il commento di TMW: “Giampaolo tira fuori il coniglio dal cilindro. Due reti in una manciata di minuti come nei migliori dei sogni”.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 7,5

Il Secolo XIX: 8