Le pagelle di Caputo: a Empoli quasi gli davano le chiavi della città

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri sera al Castellani a rubare la scena è stato Cristiano Ronaldo, ma a Francesco Caputo quasi nel finale "gli fanno un monumento", scrive il Corriere della Sera nelle sue pagelle. Un sinistro portentoso per l'illusione del vantaggio della piccola Empoli contro il colosso Juventus, una doppietta sfiorata negli ultimi minuti. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo. "Prova a farsi dare le chiavi della città con il tiro del possibile 2-2 in zona 90'". Qualcuno gliele darebbe comunque.

TuttoMercatoWeb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6