Le pagelle di Caputo - Bomber 'Ciccio' formato nazionale, prima doppietta stagionale

vedi letture

Francesco Ciccio Caputo è già in clima nazionale. Il bomber del Sassuolo non si ferma, anzi raddoppia dopo i tre gol annullati contro lo Spezia nello scorso turno: "Sembra poco ispirato", analizza il Tuttosport, ma poi "si regala una doppietta". La Gazzetta dello Sport fa eco esaltando il momento del giocatore neroverde: "Tre reti in tre partite, due stavolta con due tiri. Cinico per ruolo, pregevole il tocco sotto del 3-1".

Questi tutti i voti odierni di Francesco Caputo:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

SassuoloNews: 7