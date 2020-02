"Chiamatelo Buitre. Tutti i suoi 27 gol in A sono arrivati dentro l'area di rigore. Stavolta ne segna due e va vicino al tris". La Gazzetta dello Sport di questa mattina celebra così la sontuosa prestazione di Francesco 'Ciccio' Caputo contro la Roma. O meglio, in area della Roma. Mattatore dell'incontro con una doppietta, il bomber del Sassuolo ieri sera ha infatti finalmente trovato le sue prime reti del 2020, trascinando i suoi con una gara da attaccante di razza, sempre al posto giusto nel momento giusto. Non è certo un caso, d'altronde, che questa sia la sua sesta stagione di fila in doppia cifra in campionato (quattro volte in Serie B, due in A). La sua prova mette quindi tutti d'accordo: voto 7,5 all'unanimità.

Questi tutti i voti di Francesco Caputo:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5