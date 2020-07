Le pagelle di Caputo: doppietta e non solo. Ora Del Piero gli deve pagare la cena

In rapida successione, Francesco Caputo mette in fila i gol numero 20 e 21 del suo campionato. Doppietta per l'attaccante del Sassuolo, che si guadagna tanti voti alti in pagella e non solo. "Quota 20 superata, messaggio per Del Piero: ti tocca pagare la cena", ricorda infatti La Gazzetta dello Sport. Il bomber di Altamura aveva scommesso con Pinturicchio una cena nel suo ristorante di Los Angeles, che a questo punto andrà pagata dall'ex 10 bianconero. "Prima si incarta un po' poi si sblocca e segna la doppietta", sottolinea Tuttosport a corredo di un altro 7,5 in pagella.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5