Le pagelle di Caputo - Gol e conclusioni: nel cuore della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna al gol dopo il rigore sbagliato. Sono 7 in campionato, bomber Caputo è sempre più leader dell'Empoli. "Un gol, tante conclusioni, un paio di errori. Ma è sempre nel cuore della gara", scrive La Gazzetta dello Sport. Per TMW l'attaccante dei toscani merita 7 in pagella: "Cerca il colpo ad anticipare Gomis al quarto d’ora, ci riesce senza trovare lo specchio della porta. Al 24’ firma il pari, bucando Gomis tra le gambe, sfiora il bis personale a inizio ripresa. A 15’ dalla fine cerca il guizzo vincente ma viene fermato dal portiere avversario, così come viene bloccato dalla difesa avversaria negli ultimi minuti".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5