La sua doppietta permette all'Empoli di pareggiare una gara che sembrava ormai persa. Autentico trascinatore dei toscani, premiato con un bel 7,5 in pagella da La Gazzetta dello Sport: "È arrivato a quota 11. Le sue reti tengono in piedi le speranze di salvezza dell'Empoli". Voto 7 da TMW: "Letale in area di rigore, con la doppietta odierna sale in doppia cifra nella classifica marcatori. Niente male per uno che dai più era ritenuto inadatto a giocare in Serie A".

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

La Nazione 7,5

Corriere della Sera 7

Tuttomercatoweb.com 7