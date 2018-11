Le pagelle di Caputo: quinto gol, non si fa intimorire da Koulibaly

© foto di www.imagephotoagency.it

Sebbene sia uscito con cinque gol subiti dal San Paolo, l'Empoli non ha sfigurato contro il Napoli. Non l'ha fatto neanche Francesco Caputo, come come spesso accade è il migliore tra gli azzurri. "Non si fa intimidire dalla fisicità di Koulibaly, riesce persino a sfuggirgli e a segnare il gol della momentanea illusione", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 6 in pagella. Stesso voto dal Corriere della Sera, mentre da QS-La Nazione soltanto un 5, nonostante si trattasse del quinto gol in stagione. Numeri importanti.

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

QS-La Nazione: 5

Corriere della Sera: 6