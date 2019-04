© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incide su entrambi i gol dell'Empoli contro l'Udinese, Francesco Caputo. Peccato che i suoi sforzi siano risultati vani al fine del risultato della squadra. Per TMW è "sempre presente e decisivo", per la Gazzetta fa "tagli e dribbling da far girare la testa", mentre il QS lo indica come migliore in campo e sottolinea in positivo la grande intesa che si è creata fra lui e il compagno di reparto Farias.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

QS: 6,5

Tuttosport: 6,5