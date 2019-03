© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non segna lui e l'Empoli non riesce a portare a casa punti pesanti per la salvezza. Francesco Caputo vive una serata difficile contro la Roma: si vede solamente a tratti. Cerca di reggere da solo il peso dell'attacco azzurro e trova un (quasi) assist per Krunic nel finale, ma il pareggio resta solo un miraggio.