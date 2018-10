© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo gol in maglia rossonera per Samu Castillejo ed esperimento da falso nove riuscito. Rino Gattuso può sorridere, anche senza Higuain la sua squadra è riuscita a fare quattro gol e a vincere una partita sulla carta difficile per non piombare nella prima vera crisi stagionale. Lo spagnolo si è battuto e ha realizzato la rete del 3-0 che ha di fatto chiuso la sfida, in un ruolo non suo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5