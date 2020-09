Le pagelle di Castillejo: non fa bene e non sta bene, nota stonata nel 2-0 del Milan

vedi letture

Una sola nota stonata nel 2-0 del Milan sul Bologna. Per quasi tutti gli osservatori, è quella suonata da Samu Castillejo, peraltro costretto a uscire dal campo per infortunio all'intervallo. Lo spagnolo, in una serata positiva per i rossoneri di Pioli, viene giudicato da 5,5 per La Gazzetta dello Sport ("a volte riemerge il vecchio vizio di pasticciare con la palla") e Corriere dello Sport ("generoso ma poco concreto"). Mezzo voto in meno sulle pagine di Tuttosport ("non fa bene e non sta bene"), l'unica sufficienza rimediata sui principali quotidiani è quella assegnatagli dal Corriere della Sera.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 5,5