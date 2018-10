Le pagelle di Castro: dispiacere da ex. Altra super prova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Super gol da ex a coronamento di un periodo veramente positivo con la maglia del Cagliari. Lucas Castro ha regalato un dispiacere ai suoi tifosi per la sua prima rete con i sardi in Serie A, ha sofferto per aver messo ancor più nei guai i gialloblù ma ancora una volta ha messo in campo una prestazione maiuscola, sia in fase difensiva che in quella offensiva. L'insostituibile di Rolando Maran.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7