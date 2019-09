Le pagelle di Castro: il Pata mette tutti d'accordo. Pioggia di 7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Castro mette tutti d'accordo. Tranne Carlo Ancelotti, ovviamente: il gol del Pata ha decretato la vittoria del Cagliari in casa del Napoli per 1-0, non accadeva da 12 anni. E le pagelle sono sostanzialmente unanimi: tutti 7 per il centrocampista argentino. Il cui ingresso, scriviamo su TMW, dà una bella svegliata alla squadra di Maran. Un quarto d'ora per diventare l'eroe della serata al San Paolo, chiosa il Corriere dello Sport.

