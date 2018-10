Le pagelle di Castro: prestazione strepitosa fra assist e scatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari vince e convince contro il Bologna. L'uomo in più della sfida è senza dubbio il Pata Castro, autore di due assist perfetti per Joao Pedro e Pavoletti. "È il dado che può condannarti o salvarti, la carta dell'imprevedibilità: due assist, giocate pure e libere, vive una giornata celestiale", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 7,5 anche per TMW: "I difensori del Bologna lo stanno ancora cercando. Nel primo tempo sfonda a sinistra, nella ripresa a destra: in entrambi i casi sforna un assist. Molto bello quello del 2-0, quasi un messaggio a Quaresma: a volte può tornare utile anche la trivela. Strepitoso."

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5