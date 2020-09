Le pagelle di Castrovilli: decide la partita, ma fino al gol è un'ombra

E' Gaetano Castrovilli l'MVP di Fiorentina-Torino. Il nuovo numero 10 viola decide la partita e regala tante ottime giocate in palleggio, motivo per cui La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7,5 in pagella. Gli altri quotidiani, tuttavia, non vanno oltre la sufficienza. Per il Corriere dello Sport la sua prova è da 6 perché fino al gol è un'ombra. Stesso voto da Tuttosport: "solo (o soprattutto) la deviazione vincente della vittoria". Mezzo punto in più da noi di Tuttomercatoweb.com.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6