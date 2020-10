Le pagelle di Castrovilli - Gli sono bastate 5 gare (con 4 gol) per meritarsi la numero 10 viola

Sono bastate cinque partite di campionato a Gaetano Castrovilli per meritarsi, anche sul campo, la maglia numero 10 della Fiorentina. A segno ben quattro volte finora, due delle quali ieri pomeriggio contro l'Udinese, il fantasista pugliese sembra già pronto infatti per la sua consacrazione in Serie A, nonostante questa sia solamente la sua seconda stagione tra i grandi. "Quattro gol nelle prime cinque partite. Una media da bomber vero. Merita l'onore di indossare la maglia numero 10", è non a caso il giudizio odierno alla sua prova da 8 in pagella de La Gazzetta dello Sport. Stesso voto anche per TMW, FirenzeViola.it, Tuttosport e il Corriere dello Sport, che commenta: "Ecco la partita del 10, doppietta e assist davanti al ct Mancini. E poi lavora sodo, con ottimo profitto, anche nella fase difensiva". Dopo aver perso Chiesa, passato tra le polemiche alla Juventus, la Fiorentina ha in casa un nuovo fulgido talento.

Questi tutti i voti odierni di Gaetano Castrovilli:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

FirenzeViola.it: 8