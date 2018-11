Le pagelle di Cataldi: rinascita completa. Regista con gol e assist

Lucas Leiva out, Milan Badelj pure, ma Simone Inzaghi ha comunque il suo regista e nella sfida di ieri contro la SPAL è stato tra i migliori in campo. Danilo Cataldi ha conquistato l'Olimpico, per il gol fatto, ma soprattutto per la sua prestazione e per la sua voglia di emergere dopo alcune stagioni trascorse tra le mille difficoltà. Nel momento del bisogno dei biacocelesti il centrocampista si è fatto trovare pronto a adesso Inzaghi sa di poter contare anche su di lui da ora alla fine della stagione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7