Le pagelle di Cavani: leone in gabbia, generoso ma nulla più

Generoso, ma nulla più: si mangia un'occasione e in generale sembra un leone in gabbia. Edinson Cavani sbaglia una delle gare più importanti della stagione, col PSG costretto ancora a inseguire in classifica contro due squadre temibilissime come Liverpool e Napoli. Da ex non fa una figura eccezionale, lasciando i posti d'onore ai compagni dell'attacco.

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5

Corriere dello Sport: voto 5,5

Tuttosport: voto 5,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5