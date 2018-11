Le pagelle di Chiellini: 100 presenze e non sentirle. Implacabile

© foto di www.imagephotoagency.it

Centesima presenza in azzurro per Giorgio Chiellini, che ieri sera a San Siro ha regalato una prestazione solida, guidando la difesa con personalità da leader vero. Per La Gazzetta dello Sport è fra i migliori in campo dell'Italia: "Implacabile, di potenza e mestiere, in anticipo di testa, non erano i due Silva che potevano fargli paura". Voto 7 anche da Tuttosport: "Avvio di potenza ancor più arrembante del solito, a onorare la presenza numero 100 in azzurro. Due diagonali in faccia a Bruma sono il modo migliore per ripartire, da capitano, sul prato della grande delusione. Gioca una gara feroce".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7