Le pagelle di Chiellini: capitano col suo stile, presenza fissa in zona gol

© foto di www.imagephotoagency.it

E' leader e capitano della Juventus. Ieri, anche uomo-gol e soprattutto match-winner. Se la Juventus esce con i tre punti dal Tardini deve ringraziare Giorgio Chiellini, un capitano vecchio stile, ma col suo stile, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il migliore per la Rosea è lui, che a volte è scomposto, ma non perde mai la sua efficacia. Il plus, per l'appunto, è il gol, tra l'altro innovativo per le sue caratteristiche: di piede, di destro, quasi di tacco. Ed è così che è decisivo.

Anche il Corriere dello Sport premia il difensore bianconero con la palma di migliore in campo, complimentandosi per la sua zampata, la prima rete del nuovo campionato. Poi, ovviamente, di mestiere fa il centrale difensivo, quindi i salvataggi sono il suo cavallo di battaglia. Anche col Parma non è da meno e infatti Tuttosport sottolinea la sua presenza fissa costante, al di là del guizzo decisivo.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttojuve.com: 7