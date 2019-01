Le pagelle di Chiellini - Certezza bianconera, maestoso e roccioso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il gol di Cristiano Ronaldo, ma anche la partita magistrale di Giorgio Chiellini. Le certezze della Juventus portano i bianconeri a battere il Milan in Supercoppa italiana e il capitano è inserito in modo pressoché unanime tra i migliori in campo nella serata di Gedda. Il quotidiano più generoso? Tuttosport che gli riserva un 8: "Statuario, maestoso e roccioso". Ma anche gli altri voti sono ben oltre la sufficienza. 6,5 per TuttoMercatoWeb: "Dietro non si passa", voto condiviso da La Gazzetta dello Sport. "Quando serve, il vecchio Giorgione si fa trovare pronto nella sua area".