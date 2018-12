Le pagelle di Chiellini - GC3? No, basta fuoriclasse

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra prestazione super di Giorgio Chiellini, che contro la Fiorentina si toglie anche la soddisfazione del gol. Per La Gazzetta dello Sport Chiellini è il migliore in campo e merita 7,5 in pagella. "L'altro CR7 della squadra: famelico. Non molla un centimetro, insegue persino vicino all'area avversaria, esulta per una chiusura verso il 90'. Poi segna pure in mezza gira, per di più di destro: andrebbe chiamato GC3, ma basta fuoriclasse". Giudizio simile anche su TMW: "Altra grande prestazione del capitano bianconero. In fase difensiva è praticamente perfetto, soprattutto di testa. E si toglie pure la soddisfazione del gol dello 0-2, seppure arrivi in modo un po' fortunoso".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7,5