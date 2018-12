© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini è in stato di grazia. Non sbaglierebbe un intervento neanche se gli si bendassero gli occhi molto probabilmente e la sua presenza aiuta tutto il reparto. Recupera pallone e rilancia l'azione, finisce addirittura per fornire assist. Una prova a tuttotondo. Si sente così bene che a volte torna a fare persino il terzino con licenza d'offendere e di dribblare. Dopo CR7 è il migliore di Juventus-Sampdoria.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5