Le pagelle di Chiellini: onnipresente. Il capitano difende e offende

Giorgio Chiellini, una fase difensiva perfetta, un gol segnato in avvio ma annullato dal VAR e anche l'assist per Moise Kean che avrebbe potuto regalare il 3-0 prima del rigore di Ronaldo. Il capitano era ovunque nella serata perfetta della Juventus: ha annullato Griezmann e Morata, ha dato grinta a tutta la squadra ed è stato una spina nel fianco anche nell'area avversaria. Voto altissimo anche per lui, per l'uomo che tutto il popolo bianconero spera di vedere sul gradino più alto del podio il prossimo 1 giugno al Wanda Metropolitano, con la benedetta Champions League tra le mani.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 8